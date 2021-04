Il principe Filippo come scusa? La rovinosa intervista del figlio Andrea prima del funerale: Regina travolta, un drammatico sospetto (Di martedì 13 aprile 2021) Il principe Andrea parla del padre Filippo. morto venerdì scorso a 99 anni, e mezzo mondo si indigna. Nuova bufera per la Royal family britannica, nelle ore del lutto per la scomparsa del principe consorte e alla vigilia del suo funerale, che si celebrerà in forma strettamente privata sabato pomeriggio e che per la prima volta dopo un anno vedrà la famiglia al completo, compreso il nipote ribelle Harry. A guastare il clima di dolore unitario ci sono le polemiche sul controverso fratello del principe ed erede al trono Carlo. Il Duca Andrea ha infatti avuto la bella idea di fermarsi a parlare con i giornalisti fuori dalla cappella di Windsor, raccontando tra l'altro dettagli molto intimi della madre Regina Elisabetta, affranta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Ilparla del padre. morto venerdì scorso a 99 anni, e mezzo mondo si indigna. Nuova bufera per la Royal family britannica, nelle ore del lutto per la scomparsa delconsorte e alla vigilia del suo, che si celebrerà in forma strettamente privata sabato pomeriggio e che per lavolta dopo un anno vedrà la famiglia al completo, compreso il nipote ribelle Harry. A guastare il clima di dolore unitario ci sono le polemiche sul controverso fratello deled erede al trono Carlo. Il Ducaha infatti avuto la bella idea di fermarsi a parlare con i giornalisti fuori dalla cappella di Windsor, raccontando tra l'altro dettagli molto intimi della madreElisabetta, affranta ...

Advertising

VittorioSgarbi : C’era anche il Principe Filippo, nel 1943, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia; era con la Royal Navy. Peccato… - Corriere : «Uomo straordinario». «Battutista leggendario»: il diverso omaggio di William e Harry ... - Agenzia_Ansa : 'E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine' E' il ricord… - gvldenreby : RT @xgreatscott: raga ma liam ha disegnato il principe Filippo? ???? I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - xgreatscott : raga ma liam ha disegnato il principe Filippo? ???? I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards -