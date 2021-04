IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021: Irene, pur sentendosi in colpa per il bacio dato a Rocco, non dice niente a Maria. Marta ha un confronto aperto con Beatrice, che sembra essersi messa da parte definitivamente. Leggi anche: Il PARADISO DELLE SIGNORE 5: JAY PAUL BULLARD sarà Alan Sterling, anticipazioni Soddisfatto della serata al Circolo, Alan Sterling, l’ex capo americano di Marta, chiede a Dante di organizzare un incontro con lei e Vittorio: ha una proposta allettante per entrambi, prima di partire. Le accuse di Cosimo a Umberto finiscono anche su un giornale! I sentimenti tra Rocco e Irene non sono ancora chiari, mentre Maria continua a struggersi ... Leggi su tvsoap (Di martedì 13 aprile 2021)settimanali puntate Ilda lunedì 19 a venerdì 23: Irene, pur sentendosi in colpa per il bacio dato a Rocco, non dice niente a Maria. Marta ha un confronto aperto con Beatrice, che sembra essersi messa da parte definitivamente. Leggi anche: Il5: JAY PAUL BULLARD sarà Alan Sterling,Soddisfatto della serata al Circolo, Alan Sterling, l’ex capo americano di Marta, chiede a Dante di organizzare un incontro con lei e Vittorio: ha una proposta allettante per entrambi, prima di partire. Le accuse di Cosimo a Umberto finiscono anche su un giornale! I sentimenti tra Rocco e Irene non sono ancora chiari, mentre Maria continua a struggersi ...

