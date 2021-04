Il nuovo teatro della Corte Ospitale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) «È un chiostro magnetico, attraversato da un’energia trasformativa». Così Giulia Guerra descrive La, lo spazio di residenza e creazione artistica da lei diretto, un tempo luogo di ristoro per i pellegrini in viaggio lungo la Via Emilia. Il complesso architettonico costruito nel XVI secolo è stato adibito allo scopo attuale venti anni fa, grazie ad un restauro voluto dal comune di Rubiera, cittadina di quindicimila abitanti situata nel comune di Reggio Emilia. Laddove anticamente si condividevano giornate di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

DarioNardella : Nel cuore di #Firenze nascerà il Nuovo Teatro dell'Oriuolo: uno spazio multifunzionale destinato a mostre, concerti… - ErasmoDAngelis : RT @DarioNardella: Nel cuore di #Firenze nascerà il Nuovo Teatro dell'Oriuolo: uno spazio multifunzionale destinato a mostre, concerti e ar… - casella_lorenzo : RT @DarioNardella: Nel cuore di #Firenze nascerà il Nuovo Teatro dell'Oriuolo: uno spazio multifunzionale destinato a mostre, concerti e ar… - emiliaromagnago : Rimini e Cecilia Bartoli di nuovo insieme: registrato al Teatro Galli l’album “Rhapsody” - PicoCoop : RT @mauro_lusetti: Una bellissima iniziativa di @PicoCoop e @LegacoopLombard per tornare a teatro, anche se virtualmente, nell'attesa di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo teatro

Zoom24.it

'Perdersi' con Giusi Quarenghi : un incontro online giovedì 22 aprile 2021 tra letteratura eper l'infanzia. Il 22 aprile 2021, alle 17.30, è tempo del secondo appuntamento online e ...del...Si chiama Fuori tema ed è ilshow, in onda da stasera su Rai2 alle 22:50, con cui Ale e Franz intendono festeggiare i 25 ... In uno spazio carico di significato come illa Cucina, all'...Lo show avrà luogo in un'ambientazione piuttosto suggestiva, quella del Teatro la Cucina ... che si cimenteranno in un mix di nuovi e vecchi modi di approcciarsi alla comicità.C’è Alfred, vittima di bullismo, che ha trovato il suo riscatto nella scuola e nel teatro e Alberto, che, per aiutare la famiglia alle prese con difficoltà economiche, si è inventato un nuovo lavoro ...