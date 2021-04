Il nuovo Bauhaus Europeo e le città del futuro

(Di martedì 13 aprile 2021) Ilè un’iniziativa interdisciplinare promossa dalla Commissione a partire da ottobre del 2020 per coniugare gli obiettivi del Green Dealcon l’arte, il design, la scienza e la tecnologia. A rappresentare l’Italia, con un ruolo di aggregatore, è la Triennale di Milano che in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea a Milano ha organizzato una tavola rotonda per approfondire i temi portanti del New European, attraverso un dialogo tra istituzioni e realtà internazionali, «Il dopo-pandemia che si avvicina sarà anche il momento di ripensare gli spazi abitativi e l’edilizia delledi domani, in un’ottica di sostenibilità ambientale, modernità e inclusione sociale: questo progetto vuole offrire il contributo ...

Martedì 13 aprile , alle 15 si terrà una tavola rotonda che approfondirà i temi principali delEuropeo , organizzata da Triennale Milano, istituzione culturale internazionale che produce mostre, convegni ed eventi di arte, in collaborazione con la rappresentanza della Commissione ...... organizza invece tre appuntamenti su Clubhouse per discutere di 'New European', 'La ... La settimana si chiude con l'inaugurazione del Giardino Zen Teresa Pomodoro in piazza Piola, un...Condividi questo articolo:Milano, 13 apr.(Adnkronos) – “Credo che Milano potrebbe essere una sede naturale del progetto proposto da Ursula Von der Leyen; non credo ci sia neanche bisogno di confermare ...La Triennale ha organizzato con la Rappresentanza della Commissione europea a Milano una tavola rotonda per approfondire la nuova iniziativa interdisciplinare promossa da Bruxlles che vuole coniugare ...