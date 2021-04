Il nudo maschile postato da Valentino scatena gli odiatori online: raffica di insulti omofobi (Di martedì 13 aprile 2021) Agli odiatori online basta anche solo una borsa per scatenarsi. Se poi quella borsa è firmata dalla Maison Valentino ed è immortalata insieme a uno statuario uomo nudo, e poco depilato (il giovane artista e fotografo americano Michael Bailey Gates), le polemiche sono incontenibili. Leggi anche › Elodie si scaglia contro l’omofobia: «Indegni, non dovreste essere in Parlamento» › Giornata Mondiale contro l’omofobia: la storia, gli eventi e tutto quello che c’è da sapere X Maison Valentino, l’omofobia colpisce online La griffe, ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 aprile 2021) Aglibasta anche solo una borsa perrsi. Se poi quella borsa è firmata dalla Maisoned è immortalata insieme a uno statuario uomo, e poco depilato (il giovane artista e fotografo americano Michael Bailey Gates), le polemiche sono incontenibili. Leggi anche › Elodie si scaglia contro l’a: «Indegni, non dovreste essere in Parlamento» › Giornata Mondiale contro l’a: la storia, gli eventi e tutto quello che c’è da sapere X Maison, l’a colpisceLa griffe, ...

IOdonna : Il nudo maschile postato da Valentino scatena gli odiatori online: raffica di insulti omofobi - CalifanoRosy : RT @Corriere: Frasi omofobe dopo la foto di nudo maschile di Valentino. E il modello chiude l’account - Corriere : RT @ModaCorriere: Frasi omofobe per la foto di nudo maschile di Valentino. Piccioli: «Il mio lavoro è contro l’odio» - IsaNuovo : Ma l’elegante immagine di un nudo maschile scelta per la nuova campagna Valentino Collezione Milano ha scatenato un… - ModaCorriere : Frasi omofobe per la foto di nudo maschile di Valentino. Piccioli: «Il mio lavoro è contro l’odio» -