“Il mio fisico…”. Isola dei Famosi, la verità sul ritiro di Drusilla Gucci: “Sono stata costretta” (Di martedì 13 aprile 2021) La puntata di ieri sera de l’Isola dei Famosi ha segnato un ritorno ai picchi di share della prime puntate. Il programma di Ilary Blasi ha infatti sfiorato il 20% sintomo che la pausa di una settimana ha fatto bene, contribuendo in maniera decisiva a alimentare l’attesa. L’ottava puntata ha segnato il ritorno in studio di Akash Kumar e l’eliminazione di Drusilla Gucci che ha deciso di lasciare l’Honduras. “Sono soddisfatta del mio percorso, non pensavo di arrivare a tanto. Rimango della mia. Torno a casa molto volentieri”, ha detto Drusilla. Non Sono servite a nulla le parole di Stefania Gucci, per cercare di convincere la figlia a rimanere in gioco: “Sei uscita dall’Isola per un soffio, è stata una battaglia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) La puntata di ieri sera de l’deiha segnato un ritorno ai picchi di share della prime puntate. Il programma di Ilary Blasi ha infatti sfiorato il 20% sintomo che la pausa di una settimana ha fatto bene, contribuendo in maniera decisiva a alimentare l’attesa. L’ottava puntata ha segnato il ritorno in studio di Akash Kumar e l’eliminazione diche ha deciso di lasciare l’Honduras. “soddisfatta del mio percorso, non pensavo di arrivare a tanto. Rimango della mia. Torno a casa molto volentieri”, ha detto. Nonservite a nulla le parole di Stefania, per cercare di convincere la figlia a rimanere in gioco: “Sei uscita dall’per un soffio, èuna battaglia ...

Advertising

vaqqm : rincorro il mio declino fisico cercando di dimenticarmi le regole base del funzionamento del cervello. - buvchanan : mi hanno buttata in mezzo a commenti sgradevoli sul mio fisico e ? ne ? sono ? uscita ? anoressica ? - louxhazza__ : @mavelerick Per il mio fisico ?? - clefkoo : oggi ho ripreso il workout, voglio tornare a star bene con il mio fisico - mssrmoonyy : col tempo ho ormai capito e accettato di non essere desiderabile ed è per via di un mix di cose tra il mio caratter… -

Ultime Notizie dalla rete : mio fisico… Carola Digirolamo, da Miss Bologna a Miss Italia Seven Press