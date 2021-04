Il Milan sa che non c’è solo Haaland nel Borussia Dortmund (Di martedì 13 aprile 2021) Il Milan pensa al futuro e punta gli occhi sul Borussia Dortmund: il giovane gioiello del calcio tedesco nel mirino dei rossoneri Il Milan punta gli occhi sul Borussia Dortmund. Il club rossonero ha messo nel mirino un giovane talento della società tedesca. I gialloneri non hanno soltanto Erling Haaland tra i fenomeno del calcio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 aprile 2021) Ilpensa al futuro e punta gli occhi sul: il giovane gioiello del calcio tedesco nel mirino dei rossoneri Ilpunta gli occhi sul. Il club rossonero ha messo nel mirino un giovane talento della società tedesca. I gialloneri non hanno soltanto Erlingtra i fenomeno del calcio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PBPcalcio : Era da tempo che non apprezzavo così tanto un nostro difensore come @fikayotomori_ . Un innamoramento calcistico c… - AndreaBricchi77 : Ricordiamo che il problema dell’anno erano I RIGORI PER IL MILAN. - AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - raff_federico19 : @Juliano_1926 che poi siamo al 5 punti dal Milan, siamo dietro negli scontri diretti - ParticipioPart : @JackGemma1 Sono d’accordo solo in parte. Nel senso che tutte hanno subito inopinate battute d’arresto. Il Milan co… -