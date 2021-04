Il Milan ha trovato il vice Ibrahimovic (Di martedì 13 aprile 2021) In questi giorni i tifosi del Milan hanno gioito per l’accordo trovato con Ibrahimovic per il rinnovo. Il club ha individuato anche il potenziale vice di Zlatan. E cosi ci siamo. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è stato oggetto di discussione per mesi all’interno dell’ambiente Milan, con i tifosi preoccupati per il possibile addio dell’attaccante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 aprile 2021) In questi giorni i tifosi delhanno gioito per l’accordoconper il rinnovo. Il club ha individuato anche il potenzialedi Zlatan. E cosi ci siamo. Il rinnovo di Zlatanè stato oggetto di discussione per mesi all’interno dell’ambiente, con i tifosi preoccupati per il possibile addio dell’attaccante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FabioSandrinel1 : @LucchettiFranco @mulocilan @ildpaa @AnfetaMilan @emmeemme__ 1) trovato retwettato in tl 2) il problema del Milan è… - Hobbit98000 : Invece Gianpaolo sapeva forse come utilizzarlo! Poveri cocchi chissà perché il Milan si è sbarazzato di entrambi. H… - NiccoloPacella : @ElProfe13253549 @FraPol12 Era Milan - Verona dell’anno scorso non avevo trovato il biglietto in Sud ?? - STOCALCIO1 : ???? Per Zlatan #Ibrahimovic è stato trovato l'accordo per prolungare il contratto con il #Milan, in scadenza a giugn… - MarcoAspia : Boh. È la stessa fiorentina che ha trovato il Milan? -