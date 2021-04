Il Milan aderisce al Manifesto della Comunicazione non ostile per lo sport (Di martedì 13 aprile 2021) Milan Manifesto Comunicazione non ostile. AC Milan ha aderito oggi al Manifesto della Comunicazione non ostile per lo sport, ideato dall’Associazione Parole O Stili, che dal 2017 porta avanti un importante progetto di sensibilizzazione contro l’uso violento delle parole: è sempre più urgente infatti far emergere e contrastare la questione sociale dell’hate speech e dell’intolleranza online, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 aprile 2021)non. ACha aderito oggi alnonper lo, ideato dall’Associazione Parole O Stili, che dal 2017 porta avanti un importante progetto di sensibilizzazione contro l’uso violento delle parole: è sempre più urgente infatti far emergere e contrastare la questione sociale dell’hate speech e dell’intolleranza online, L'articolo

Advertising

LukeRedblack : RT @CalcioFinanza: Il Milan aderisce al Manifesto della Comunicazione non ostile per lo sport - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Il Milan aderisce al Manifesto della Comunicazione non ostile per lo sport - CalcioFinanza : Il Milan aderisce al Manifesto della Comunicazione non ostile per lo sport - sportli26181512 : #Notizie Il Milan aderisce al Manifesto della Comunicazione non ostile per lo sport: Milan Manifesto Comunicazione… - TRIESTE_news : L'A.C.Milan aderisce al progetto triestino 'Parole O_Stili', in serata la presentazione - -