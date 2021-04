Il "Gratta e Vinci" non si gratta, senza precedenti: "Ma io voglio quello". Un caso nazionale, cosa c'è dietro? (Di martedì 13 aprile 2021) Uno strano, stranissimo caso, che ha suo malgrado come protagonista un gratta e Vinci, i grattini con cui si tenta la fortuna. Uno strano caso che arriva direttamente da Albenga in Liguria. Già, perché una signora, Antonella, ha comprato un gratta e Vinci da 3 euro, una volta arrivata a casa ha provato a grattarlo ma... era impossibile farlo. Quanto è tornata in tabaccheria e le è stato proposto il rimborso, ma la signora non ci ha voluto sentire, sperando che il grattino in questione fosse vincente. Il gratta e Vinci in questione è uno dei "Cuccioli d'oro", uno degli ultimi messi in commercio. Il gioco è semplice. Bisogna ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Uno strano, stranissimo, che ha suo malgrado come protagonista un, i grattini con cui si tenta la fortuna. Uno stranoche arriva direttamente da Albenga in Liguria. Già, perché una signora, Antonella, ha comprato unda 3 euro, una volta arrivata a casa ha provato arlo ma... era impossibile farlo. Quanto è tornata in tabaccheria e le è stato proposto il rimborso, ma la signora non ci ha voluto sentire, sperando che il grattino in questione fosse vincente. Ilin questione è uno dei "Cuccioli d'oro", uno degli ultimi messi in commercio. Il gioco è semplice. Bisogna ...

Advertising

fabbianorozzang : RT @peteW4P: Sono nervoso ora vado a giocarmi 10 gratta e vinci - danny_italy : RT @RadioGioconda: #furto #grattaevinci Rubati a Tavagnacco gratta e vinci per 1050 euro: A Tavagnacco è stato messo a segno un furto di gr… - RadioGioconda : #furto #grattaevinci Rubati a Tavagnacco gratta e vinci per 1050 euro: A Tavagnacco è stato messo a segno un furto… - peteW4P : Sono nervoso ora vado a giocarmi 10 gratta e vinci - alesco75 : @FrustalupiMario @prokofiev91 @FMonderna E fino a lì arriva. Tipo il gratta e vinci 'una vita in vacanza' -