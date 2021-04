Il Giappone smaltirà le acque contaminate di Fukushima nel Pacifico

Leggi su wired

(Di martedì 13 aprile 2021) (Foto: AFP)Più di un milione di tonnellate di, provenienti dal sito della centrale nucleare diin, saranno riversate nell’oceanonei prossimi dieci anni. La decisione del governo di Tokyo è stata approvata anche dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica(Aiea), ma ha sollevato forti proteste da parte dei gruppi ambientalisti e dalle associazioni dei pescatorisi, così come dei paesi vicini come Cina e Corea del Sud. A seguito dello tsunami del 2011 e del disastro nucleare all’impianto di, il sistema di aspirazione e filtraggio Alps (Advanced liquid processing system) ha estratto ogni giorno tonnellate di acqua contaminata dal terreno della centrale nucleare. Si tratta sia di...