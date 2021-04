Il Giappone è impazzito per il golfista “misterioso”: ha vinto il Masters e di lui non si sa quasi niente (Di martedì 13 aprile 2021) Gli abitanti della Prefettura di Ehime, in Giappone, a 13 fusi orari da Augusta, si sono svegliati alle 3.40 del mattino per vedere in tv Hideki Matsuyama. Il primo Giapponese a vincere il Masters, il torneo di golf più prestigioso al mondo. Matsuyama è una superstar. Sono otto anni che monopolizza l’attenzione della stampa sportiva Giapponese. Il Paese intero ha assistito all’impresa tramite il Tokyo Broadcasting System. Stanco di vedere ogni sua mossa seguita dai giornalisti Giapponesi, negli ultimi quattro giorni ha beneficiato dei drastici tagli agli accreditati ad Augusta, a causa delle restrizioni di Covid. “Non è la cosa che preferisco fare, stare in piedi e rispondere alle domande”, ha ammesso. “Con meno media, è stato molto meno stressante per me”. E’ un personaggio, Matsuyama. Che ora ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Gli abitanti della Prefettura di Ehime, in, a 13 fusi orari da Augusta, si sono svegliati alle 3.40 del mattino per vedere in tv Hideki Matsuyama. Il primose a vincere il, il torneo di golf più prestigioso al mondo. Matsuyama è una superstar. Sono otto anni che monopolizza l’attenzione della stampa sportivase. Il Paese intero ha assistito all’impresa tramite il Tokyo Broadcasting System. Stanco di vedere ogni sua mossa seguita dai giornalistisi, negli ultimi quattro giorni ha beneficiato dei drastici tagli agli accreditati ad Augusta, a causa delle restrizioni di Covid. “Non è la cosa che preferisco fare, stare in piedi e rispondere alle domande”, ha ammesso. “Con meno media, è stato molto meno stressante per me”. E’ un personaggio, Matsuyama. Che ora ...

Advertising

napolista : Il Giappone è impazzito per il golfista “misterioso”: ha vinto il Masters e di lui non si sa quasi niente Matsuyam… - pittafrizza : ma è impazzito il giappone non ho capito -