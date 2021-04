Il gemello del rugbista Cuttitta: "In 3 giorni il covid si è portato via Massimo e mamma" (Di martedì 13 aprile 2021) “In campo e nella vita è stato il mio riferimento, umile e sempre rassicurante. È proprio vero, pensavamo con una testa sola. Adesso dovrò imparare a farlo da solo”. In soli tre giorni il covid ha portato via a Marcello Cuttitta due persone care. Il fratello Massimo - campione di rugby, gemello inseparabile - è morto per complicanze legate al virus. Pochi giorni prima di dire addio a lui, anche la madre ha perso la vita. Si legge sul Corriere della sera: “L’ultima immagine che io e nostro fratello Michele abbiamo di Massimo è quella che abbiamo visto attraverso lo schermo di un tablet dell’ospedale. Dovevamo convincerlo ad affidarsi ai medici, aveva deciso di non farsi intubare, ma la situazione stava precipitando. Quando ci ha detto di preoccuparci ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) “In campo e nella vita è stato il mio riferimento, umile e sempre rassicurante. È proprio vero, pensavamo con una testa sola. Adesso dovrò imparare a farlo da solo”. In soli treilhavia a Marcellodue persone care. Il fratello- campione di rugby,inseparabile - è morto per complicanze legate al virus. Pochiprima di dire addio a lui, anche la madre ha perso la vita. Si legge sul Corriere della sera: “L’ultima immagine che io e nostro fratello Michele abbiamo diè quella che abbiamo visto attraverso lo schermo di un tablet dell’ospedale. Dovevamo convincerlo ad affidarsi ai medici, aveva deciso di non farsi intubare, ma la situazione stava precipitando. Quando ci ha detto di preoccuparci ...

