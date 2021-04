Il futuro del mondo passa anche da un bicchier d’acqua (Di martedì 13 aprile 2021) Saremo in 10 miliardi nel 2050 (stime Onu) e dobbiamo cominciare seriamente a fare i conti con le risorse disponibili per sopravvivere ma anche con la sostenibilità del nostro modo di vivere. Per esempio, avete mai pensato alla differenza che potete fare bevendo un bicchiere d’acqua? Se è imbottigliata in plastica impatta sull’ambiente fino a 300 volte in più rispetto a quello erogata da un rubinetto. Un po’ abbiamo iniziato a capirlo, dato che ormai non usciamo più di casa senza le nostre borracce, ma la verità è che la rivoluzione possiamo farla proprio tra le mura di casa. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Saremo in 10 miliardi nel 2050 (stime Onu) e dobbiamo cominciare seriamente a fare i conti con le risorse disponibili per sopravvivere ma anche con la sostenibilità del nostro modo di vivere. Per esempio, avete mai pensato alla differenza che potete fare bevendo un bicchiere d’acqua? Se è imbottigliata in plastica impatta sull’ambiente fino a 300 volte in più rispetto a quello erogata da un rubinetto. Un po’ abbiamo iniziato a capirlo, dato che ormai non usciamo più di casa senza le nostre borracce, ma la verità è che la rivoluzione possiamo farla proprio tra le mura di casa.

Ultime Notizie dalla rete : futuro del Piaggio Aerospace firma un contratto di manutenzione motori per 35 milioni con il Ministero della Difesa ...già dispiegata e adesso bisogna arrivare a dare la risposta definitiva sul futuro finalmente dell'azienda - ha detto Mulè in un incontro stampa a Genova - . Da parte della Difesa, da parte del ...

Invendute tonnellate di cibo nei ristoranti In gioco, conclude la Coldiretti, c'è il futuro del primo settore dell'export agroalimentare Made in Italy che sviluppa un fatturato da 11 miliardi di euro e genera opportunità di lavoro per 1,3 ...

Quelle previsioni sbagliate sul futuro del lavoro Corriere della Sera Digital Trust e PMI: accordo tra Confcommercio, InfoCert e Sixtema Oggi, alle imprese, appaiono come abilitatori d’efficienza e facilitatori del business. “L’Italia ... ancor di più, ne determinerà il futuro prossimo commenta Carmine Auletta, Chief Innovation & ...

Al distretto socio-sanitario di Barberino Tavarnelle arriva il dentista Il Comune di Barberino Tavarnelle cede all'azienda Usl Toscana Centro la proprietà del presidio distrettuale Il Borghetto ... dall'altro la permuta favorirà prospettive progettuali future e saranno ...

