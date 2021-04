Il fascino del Carpegna, la salita amata dal grande Marco Pantani (Di martedì 13 aprile 2021) ... nonché dai ricordi di Marco Pantani e delle imprese di Eddy Merckx ai Giri del '73 e del '74: gigantografie delle pagine della Gazzetta, scritte sull'asfalto, installazioni sui muretti. Da dentro il ... Leggi su corriereromagna (Di martedì 13 aprile 2021) ... nonché dai ricordi die delle imprese di Eddy Merckx ai Giri del '73 e del '74: gigantografie delle pagine della Gazzetta, scritte sull'asfalto, installazioni sui muretti. Da dentro il ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Giuseppe Tartini, autore della celebre sonata per violino 'Il trillo del diavolo', di cui ascoltiamo un estratto.… - LorenzinaMoro : RT @SalaLettura: Il fascino immortale che riesce a suscitare la luna sfugge alla scienza. In quell’alone mutevole si specchiano i sentiment… - BSoftaofta : RT @fabiolizzi_1970: ....Io sono un fotografo strano e maledetto tutto ciò che è anormale e perverso esercita su di me un morboso fascino.… - MariaErrichiel5 : RT @SalaLettura: Il fascino immortale che riesce a suscitare la luna sfugge alla scienza. In quell’alone mutevole si specchiano i sentiment… - brvrrt : Il fascino dell'opera nei teatri più belli del mondo -