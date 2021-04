Il doppiatore Brancucci ci ha lasciati | era la voce di Pumbaa

Advertising

Kisu_hm : RT @Nerdmovieprod: Addio a Ernesto Brancucci, la voce di Pumbaa e della sigla di DuckTales #disney #doppiatore #ErnestoBrancucci https://t.… - Italia_Notizie : Morto Ernesto Brancucci, addio allo storico doppiatore della Disney Ermavilo: è sua la voce di Pumbaa ne “Il Re Leo… - Nerdmovieprod : Addio a Ernesto Brancucci, la voce di Pumbaa e della sigla di DuckTales #disney #doppiatore #ErnestoBrancucci - FQMagazineit : Morto Ernesto Brancucci, addio allo storico doppiatore della Disney Ermavilo: è sua la voce di Pumbaa ne “Il Re Leo… - sonocoseserie : Morto Ermavilo (Ernesto Brancucci) doppiatore di Pumbaa e molti altri personaggi animati -

Ultime Notizie dalla rete : doppiatore Brancucci

E' morto Ernesto, paroliere, cantante e, famoso in particolare per il suo strabiliante impegno fatto nelle varie canzoni che hanno animato i film Disney. Ricordate Timon e Pumba ...Lorenaha anche dato informazioni sulla modalità di svolgimento della cerimonia funebre: "I funerali si svolgeranno in forma privata, per evitare di mettere a rischio l'incolumità di ...Ci ha lasciati il grande Ernesto Brancucci è morto, direttore d'orchestra e paroliere era famoso anche per aver dato la sua voce a Pumbaa de "Il Re Leone" ...Il mondo del doppiaggio e della musica da film è stato colpito da un tragico lutto. E’ morto Ernesto Brancucci, paroliere, cantante e doppiatore, famoso in particolare per il suo strabiliante impegno ...