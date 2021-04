Il comitato tecnico scientifico al lavoro per un nuovo protocollo di riapertura (Di martedì 13 aprile 2021) Pressing su Mario Draghi per le riaperture, il Cts formula un nuovo protocollo. Ecco le ipotesi di riapertura per ristoranti, cinema e teatri Riaperture a maggio, verso le nuove regole del Cts su coprifuoco, ristoranti e spettacoli dal vivo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) Pressing su Mario Draghi per le riaperture, il Cts formula un. Ecco le ipotesi diper ristoranti, cinema e teatri Riaperture a maggio, verso le nuove regole del Cts su coprifuoco, ristoranti e spettacoli dal vivo su Notizie.it.

Advertising

RaiNews : Il Comitato Tecnico Scientifico ha ascoltato le proposte e chiesto al Ministro di ricevere nella giornata di domani… - robymark1 : RT @AzzurraBarbuto: Draghi chiede al Cts 'protocolli meno rigidi per ripartire'. Ma Draghi lo sa di essere il premier?Quello del Comitato t… - Silvergio2377 : RT @AzzurraBarbuto: Draghi chiede al Cts 'protocolli meno rigidi per ripartire'. Ma Draghi lo sa di essere il premier?Quello del Comitato t… - LarcItaliano : RT @AzzurraBarbuto: Draghi chiede al Cts 'protocolli meno rigidi per ripartire'. Ma Draghi lo sa di essere il premier?Quello del Comitato t… - TortoricAurelio : RT @AzzurraBarbuto: Draghi chiede al Cts 'protocolli meno rigidi per ripartire'. Ma Draghi lo sa di essere il premier?Quello del Comitato t… -