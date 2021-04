Il blocco del canale di Suez ha causato un picco di inquinamento: le foto dallo Spazio (Di martedì 13 aprile 2021) Il blocco di sei giorni del canale di Suez a fine marzo ha causato un picco nell’inquinamento di anidride solforosa osservato dallo Spazio. Lo spettrometro del satellite Sentinel-5P gestito dall’Agenzia Spaziale Europea ha rilevato un aumento di cinque volte rispetto ai livelli normali di SO2 nel lato settentrionale del canale, causato dalle navi bloccate dal 23 al 29 marzo dall’arenamento della Ever Given, una portacontainer più lunga di piazza San Pietro. Il gas, considerato pericoloso per la salute e l’ambiente, si è dissipato rapidamente una volta che è stato liberato il canale in cui transita circa il 12 percento del commercio mondiale e il 10 percento delle spedizioni di greggio. L’anno scorso ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) Ildi sei giorni deldia fine marzo haunnell’di anidride solforosa osservato. Lo spettrometro del satellite Sentinel-5P gestito dall’Agenzia Spaziale Europea ha rilevato un aumento di cinque volte rispetto ai livelli normali di SO2 nel lato settentrionale deldalle navi bloccate dal 23 al 29 marzo dall’arenamento della Ever Given, una portacontainer più lunga di piazza San Pietro. Il gas, considerato pericoloso per la salute e l’ambiente, si è dissipato rapidamente una volta che è stato liberato ilin cui transita circa il 12 percento del commercio mondiale e il 10 percento delle spedizioni di greggio. L’anno scorso ...

