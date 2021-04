Il Bayern vince ma esce dalla Champions: Psg in semifinale. Il Chelsea perde ma passa (Di martedì 13 aprile 2021) Il PSG si prende la “vendetta” sportiva sul Bayern Monaco, eliminando i campioni in carica, che li avevano battuti pochi mesi fa nella finale di Lisbona. Finisce 1-0 per il Bayern Monaco al Parco dei Principi. I bavaresi pareggiano i conti dopo il 3-2 subito all’andata, ma vengono eliminati per le reti segnate in trasferta dai transalpini. A decidere un gol al 40? dell’ex Choupo-Mouting, a segno anche all’andata. Nell’altro quarto di finale, finisce 0-1 tra Chelsea e Porto, giocata a Siviglia. I lusitani segnano al 95? ma non basta per ribaltare il 2-0 dell’andata. A segno Taremi al 94?. Il Chelsea accede in semifinale dopo 7 anni, dal 2014, con Mourinho, quando si arrese all’Atletico Madrid. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Il PSG si prende la “vendetta” sportiva sulMonaco, eliminando i campioni in carica, che li avevano battuti pochi mesi fa nella finale di Lisbona. Finisce 1-0 per ilMonaco al Parco dei Principi. I bavaresi pareggiano i conti dopo il 3-2 subito all’andata, ma vengono eliminati per le reti segnate in trasferta dai transalpini. A decidere un gol al 40? dell’ex Choupo-Mouting, a segno anche all’andata. Nell’altro quarto di finale, finisce 0-1 trae Porto, giocata a Siviglia. I lusitani segnano al 95? ma non basta per ribaltare il 2-0 dell’andata. A segno Taremi al 94?. Ilaccede indopo 7 anni, dal 2014, con Mourinho, quando si arrese all’Atletico Madrid. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mora20La : @_Alessio_81 Quello senza dubbio però sono due mondi totalmente opposti. Senza poi contare la storia che ha il Baye… - _grazy87 : Nascondersi dietro a frasi fatte come 'guardate quanti campioni hanno City, Real, PSG e Bayern' fa sempre comodo, p… - Ticinonline : Vendetta PSG: il Bayern vince ma saluta la Champions @PSG_inside @FCBayern @ChampionsLeague - PanzerUberAlles : @Fabio999999 sul bayern controllando hai ragione tu... bravo, non me lo ricordavo ??quindi sono 20 anni che una squa… - adartwith : Choupo Moting gioca nel PSG e il Bayern vince la finale. Choupo Moting gioca nel Bayern e il PSG elimina il Bayern. #parisbayern -