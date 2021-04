Ibrahimovic al ristorante, la Regione: «Caso chiuso, si è giustificato» (Di martedì 13 aprile 2021) Nella giornata di ieri hanno fatto scalpore le foto di Ibrahimovic seduto a un ristorante. Oggi è intervenuta direttamente la Regione Lombardia «Ringrazio per la segnalazione che girerò all’assessore Stefano Bolognini, che ha la delega della comunicazione», si è limitata a rispondere Letizia Moratti a una interrogazione durante la seduta al Pirellone. «Per me il Caso è chiuso, anzi è un non Caso. Ibrahimovic si è già giustificato, ha detto che era lì solo per lavoro. Comunque ne parlerò con il presidente Fontana» ha invece ribadito Bolognini. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 Un rimpallo di responsabilità quello dei vari addetti regionali che difficilmente tuttavia porterà – come scrive La Repubblica – ad un’ammonizione nei confronti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Nella giornata di ieri hanno fatto scalpore le foto diseduto a un. Oggi è intervenuta direttamente laLombardia «Ringrazio per la segnalazione che girerò all’assessore Stefano Bolognini, che ha la delega della comunicazione», si è limitata a rispondere Letizia Moratti a una interrogazione durante la seduta al Pirellone. «Per me il, anzi è un nonsi è già, ha detto che era lì solo per lavoro. Comunque ne parlerò con il presidente Fontana» ha invece ribadito Bolognini. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 Un rimpallo di responsabilità quello dei vari addetti regionali che difficilmente tuttavia porterà – come scrive La Repubblica – ad un’ammonizione nei confronti ...

