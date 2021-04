(Di martedì 13 aprile 2021) L'uscita al ristorante dihimovic, in piena zona rossa, non è piaciuta per niente a Regione Lombardia che potrebbre anche decidere di tagliarlo come testimonialcampagna per la vaccinazione al Covid-19

Advertising

pisto_gol : La vicenda Ibrahimovic è perlomeno strana: circola un audio nel quale Ibra pronuncia chiaramente una frase non offe… - capuanogio : La vicenda di #Ibrahimovic e #Maresca si è chiusa nel modo più semplice. Nessun insulto. Però dire 'vai a casa' (ri… - tvdellosport : ?? SQUALIFICA IBRA, MILAN PREPARA RICORSO Fissata per martedì la decisione sulla squalifica di #Ibrahimovic, espu… - infoitsport : Ibra nel mirino della Moratti: che cosa può succedere - BuzzoPiscopo : RT @capuanogio: La vicenda di #Ibrahimovic e #Maresca si è chiusa nel modo più semplice. Nessun insulto. Però dire 'vai a casa' (ripetuto)… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra nel

Ibrahimovic squalificato dopo l'espulsione in Parma - Milan L'attaccante svedese paga l'espulsione subitamatch giocato sabato a Parma. Il giudice sportivo di Serie A ha squalificatoche 'al ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A emondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.05 - Sassuolo, chiusa la striscia negativa: subiva gol da un girone intero - Contro il Benevento, il Sassuolo è riuscito ...Ma, come spesso accade in questi casi, il giudice sportivo si basa sul referto del direttore di gara. E se Maresca ha scritto che Ibra l’ha offeso, la squalifica diventa pressoché automatica. Nello ...Zlatan Ibrahimovic colto in flagrante mentre mangiava al ristorante in piena zona rossa. La risposta della regione Lombardia.