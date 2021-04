Ibra | l' imbarazzo della regione L' opposizione ne chiede la revoca da testimonial Letizia Moratti | ' Valuteremo'

(Di martedì 13 aprile 2021) InLombardia si discute sulla '' del ruolo dianti - Covid per. Stavolta non è un arbitro a richiamare il fuoriclasse, ma i consiglieri di, ...

Leggi anche > L'di Palazzo Lombardia è evidente, visto cheè il volto della campagna di comunicazione anti - Covid e nel video recita: 'Non sfidare il virus, chi usa la testa rispetta ...Davanti, ovviamente,è titolarissimo. Sampdoria, sfida Gabbiadini - Keita Claudio Ranieri andrà a Milano con quasi tutta la rosa a disposizione. Insomma, 'King Claudio' ha l'della ...In Regione Lombardia si discute sulla “revoca” del ruolo di testimonial anti-Covid per Ibra. Stavolta non è un arbitro a richiamare il fuoriclasse, ma i consiglieri di ..."Sarà mia cura interloquire con l'assessore Bolognini che ha la responsabilità della campagna di comunicazione per segnalare quanto opportunamente segnalato": così l'assessore al Welfare Letizia ...