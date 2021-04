Ibra al ristorante a Milano: sui social tifosi divisi (Di martedì 13 aprile 2021) Una presenza "pesante", che ovviamente non è passata inosservata. Non si placano le polemiche dopo l'avvistamento di Zlatan Ibrahimovic in un noto ristorante stellato di Milano , in piena zona rossa. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 aprile 2021) Una presenza "pesante", che ovviamente non è passata inosservata. Non si placano le polemiche dopo l'avvistamento di Zlatanhimovic in un notostellato di, in piena zona rossa. ...

Advertising

fanpage : Ibra viola le norme della zona rossa e si fa aprire un ristorante a Milano - Fortunablu17 : RT @fanpage: 'Sarebbe opportuno che il video di Zlatan Ibrahimovic da testimonial anti covid venissero rimossi dai siti istituzionali di Re… - StefanoFrigeri9 : @VaccaroSaverio @StefanoDonati27 @FabRavezzani Mio parere? Ibra è andato in quel ristorante e ha mangiato. Il parer… - CEustacchi : E perché? Pare rappresentarla molto bene. - infoitsport : Ibra in un ristorante a Milano in piena zona rossa: cos'è successo -