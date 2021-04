I successi nello sport senza distinzione di genere! (Di martedì 13 aprile 2021) Quanti sono gli sport che ancora oggi vengono associati al genere maschile piuttosto che a quello femminile, creando disparità? L’elenco sarebbe davvero troppo lungo, ma in questo ultimo anno qualche esempio di svolta “no gender” di sport molto seguiti lo abbiamo visto. La recentissima vittoria della fantina Rachael Blackmore è l’eccezione che fa ben sperare nel campo dell’ippica. Per ottenere questo successo nella “Grand National” ci sono voluti 173 anni di gare tutte al maschile! fonte: ansa.it ”Non mi sento maschio o femmina, non mi sento nemmeno umana. È tutto semplicemente incredibile”. Anche per l’automobilismo, ci fa piacere ricordare l’ingresso della giovanissima Maya Weug nell’Academy Ferrari, dallo scorso gennaio, come prima pilota donna della famosa scuderia. fonte: ferrari.com La vittoria nella fase finale del programma ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 13 aprile 2021) Quanti sono gliche ancora oggi vengono associati al genere maschile piuttosto che a quello femminile, creando disparità? L’elenco sarebbe davvero troppo lungo, ma in questo ultimo anno qualche esempio di svolta “no gender” dimolto seguiti lo abbiamo visto. La recentissima vittoria della fantina Rachael Blackmore è l’eccezione che fa ben sperare nel campo dell’ippica. Per ottenere questo successo nella “Grand National” ci sono voluti 173 anni di gare tutte al maschile! fonte: ansa.it ”Non mi sento maschio o femmina, non mi sento nemmeno umana. È tutto semplicemente incredibile”. Anche per l’automobilismo, ci fa piacere ricordare l’ingresso della giovanissima Maya Weug nell’Academy Ferrari, dallo scorso gennaio, come prima pilota donna della famosa scuderia. fonte: ferrari.com La vittoria nella fase finale del programma ...

