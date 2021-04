I Soliti Ignoti, Massimo Lopez tira fuori il suo binocolo. Amadeus: “Mai accaduto prima, abbiamo spiazzato anche il notaio” (Di martedì 13 aprile 2021) Ospite-vip della puntata di ieri 12 aprile de I Soliti Ignoti è stato Massimo Lopez. Il noto comico ed imitatore prima di iniziare la partita ha tirato fuori dallo zaino un binocolo personale, spiazzando tutti: “Non riconosco manco i miei parenti, figuriamoci quello misterioso”, ha detto. Il conduttore Amadeus – esterrefatto – ha esclamato: “Nessuno lo aveva mai fatto prima, abbiamo spiazzato anche il notaio!“. Ad ogni modo la gara è proseguita e Massimo Lopez ha raccolto 221mila euro, cifra poi dimezzata e vinta dall’amatissimo cabarettista che ha indovinato l’identità finale del personaggio. 110.500 euro, dunque, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Ospite-vip della puntata di ieri 12 aprile de Iè stato. Il noto comico ed imitatoredi iniziare la partita hatodallo zaino unpersonale, spiazzando tutti: “Non riconosco manco i miei parenti, figuriamoci quello misterioso”, ha detto. Il conduttore– esterrefatto – ha esclamato: “Nessuno lo aveva mai fattoil!“. Ad ogni modo la gara è proseguita eha raccolto 221mila euro, cifra poi dimezzata e vinta dall’amatissimo cabarettista che ha indovinato l’identità finale del personaggio. 110.500 euro, dunque, ...

