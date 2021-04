I risultati di Champions League: Psg-Bayern è uno spot per il calcio, il Chelsea controlla la qualificazione (Di martedì 13 aprile 2021) Pochi gol, ma tante emozioni nella notte Champions. Si sono concluse le gare di ritorno dei quarti di finale, la competizione ormai è entrata nella fase decisiva. Spettacolo incredibile nella partita tra Psg e Bayern Monaco, la qualità in campo è stata altissima. Nel primo tempo dominio dei padroni di casa che giocano a meraviglia, giocate di classe per Neymar. Il brasiliano è in giornata di grazia e va vicinissimo al gol in due occasioni, solo i legni salvano il Bayern Monaco. A passare in vantaggio sono però gli ospiti con Choupo-Moting. Nel secondo tempo i ritmi sono alti, occasioni da una parte e dall’altra. Il Psg gioca in contropiede, gol annullato a Mbappé per fuorigioco. Ci prova Sane, ma il pallone sfiora il palo. Nel finale il risultato non cambia più, vince il Bayern Monaco con il risultato di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Pochi gol, ma tante emozioni nella notte. Si sono concluse le gare di ritorno dei quarti di finale, la competizione ormai è entrata nella fase decisiva. Spettacolo incredibile nella partita tra Psg eMonaco, la qualità in campo è stata altissima. Nel primo tempo dominio dei padroni di casa che giocano a meraviglia, giocate di classe per Neymar. Il brasiliano è in giornata di grazia e va vicinissimo al gol in due occasioni, solo i legni salvano ilMonaco. A passare in vantaggio sono però gli ospiti con Choupo-Moting. Nel secondo tempo i ritmi sono alti, occasioni da una parte e dall’altra. Il Psg gioca in contropiede, gol annullato a Mbappé per fuorigioco. Ci prova Sane, ma il pallone sfiora il palo. Nel finale il risultato non cambia più, vince ilMonaco con il risultato di ...

Advertising

pasqualinipatri : Champions League, quarti di ritorno: a Chelsea e PSG bastano i risultati dell’andata per accedere alle semifinali… - Paroladeltifoso : Champions League – I risultati finali dei match della serata - spill_6 : @Dome_22_ @ocram_5 @FBiasin Ti ringrazio per l’affetto ma la Juventus di Ronaldo ha vinto due campionati una coppa… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Champions, i risultati dei primi tempi: Bayern in vantaggio a Parigi: C… - Pall_Gonfiato : #ChampionsLeague, i #risultati dopo i primi 45': il #Bayern conduce a Parigi, due legni per #Neymar. #Chelsea-… -