I mercatali tornano a bloccare l'autostrada Napoli-Roma: Basta chiusure (Di martedì 13 aprile 2021) tornano a manifestare i mercatali della Campania. Una settimana dopo la prima protesta sono tornati nuovamente a bloccare l'autostrada A1 dove si registrano disagi alla circolazione tra Napoli e Caserta. "Circa mille furgoni in autostrada, una carovana per chiedere che il governo cambi linea con i prossimi decreti", spiegano dal sindacato Ana Ugl, promotore della manifestazione. Lo slogan è "Mai più mercati chiusi". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

