I meli gelati per sconfiggere il ghiaccio

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Acqua e fuoco per contrastare le gelate primaverili, da qualche anno fenomeno non più eccezionale ma ricorrente tre-quattro volte l’anno. L’azienda agricola Pomis di proprietà della famiglia Larcher, che coltiva mele su 30 ettari nelle campagne di Mortegliano, Bicinicco e Premariacco, utilizza due sistemi per salvare il prodotto: le classiche irrorazioni di acqua, che vengono attivate nei meleti di pianura e invece candele a pellet a Premariacco, dove l’acqua per l’irrigazione non è così abbondante.

Messaggero Veneto

Troviamo la Melissa come ingrediente per aromatizzare e tisane, banalmente, ma è usata fresca in ...Per i meli è ancora presto per capire ... «Veniamo da annate non facili: nel 2017 il gelo tardo primaverile che fece gravi danni alle viti, poi tre anni di cimice asiatica, le grandinate, le trombe ...L'ondata di freddo che la scorsa settimana ha colpito la Slovenia ha causato danni a tutti i tipi di frutteti, oltre a interrompere la crescita di vigneti, oliveti e dei legumi. La ...