I medici: riaprire sotto i 5 mila casi. Le Regioni: nuovi criteri (Di martedì 13 aprile 2021) Il valzer delle restrizioni e dei colori non piace a nessuno. Destabilizza, deprime, rende inattuabile qualsiasi programmazione, con ripercussioni sia sulla lotta all'epidemia che sull'economia. La richiesta che viene dai settori produttivi, soprattutto ristorazione e turismo, è la riapertura immediata. O almeno un criterio, un indicatore certo da rispettare. E allora eccolo, a darlo sono i medici: «Un rallentamento delle restrizioni sarà possibile solo con contagi giornalieri al di sotto di 5.000 casi, mantenendo una larga capacità di testing e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

