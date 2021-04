I medici frenano le riaperture | Ospedali pieni

(Di martedì 13 aprile 2021) I principali sindacati della dirigenza medica, che rivolgono un appello al premier Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza, esortano il governo ad essere prudente nei provvedimenti da adottare per contenere la pandemia in Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : medici frenano

il Giornale

Come sempre ringrazio i, gli infermieri del Paolo Merlo e L'Unità Usca che stanno lavorando ... va… Aumentano i contagi, peggiorano le percentuali: la…i contagi in ...L'analisi delle candidature pervenute al bando - dati alla mano - confermano fin dall'inizio asimmetrie rispetto alla linee tracciate per il reclutamento: 97specializzati, 24...I principali sindacati della dirigenza medica, che rivolgono un appello al premier Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza, esortano il governo ad essere prudente nei provvedimenti da ...AGI - “La situazione è seria e dobbiamo continuare a prenderla sul serio: la terza ondata tiene in pugno il Paese. Non possiamo aspettare che i posti in terapia siano tutti occupati”. Lo ha detto Ange ...