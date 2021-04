I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.447 casi positivi da coronavirus e 476 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 30.478 (444 in meno di ieri), di cui 3.526 nei reparti di terapia intensiva (67 Leggi su ilpost (Di martedì 13 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 13.447 casi positivi dae 476 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 30.478 (444 in meno di ieri), di cui 3.526 nei reparti di terapia intensiva (67

Advertising

borghi_claudio : @AntiPUDE @fesx87 @fdragoni @Capezzone @LaVeritaWeb Scusi eh ma da quanto tempo sto dicendo con tutti i mezzi che h… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Aprile: Dove hanno sbagliato Figliuolo e le Regioni. Vaccini a caso e più mo… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 ottimo risultato per l'@IsolaDeiFamosi, leader della serata sul pubblico attivo con il 20% di share… - larenait : I dati aggiornati sul #COVID19 a #Verona e in #Veneto. La regione ha superato gli 11mila morti totali - eleitaliana : RT @rtl1025: ?? In #Italia sono stati superati i 4 milioni di cittadini #immunizzati con due dosi contro il #Covid, secondo i dati sul sito… -