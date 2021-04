I concepimenti sono diminuiti del 20% durante il lockdown

(Di martedì 13 aprile 2021) Il confinamento fa male alla natalità. Lo dimostra uno studio condotto dai pediatri e ginecologi dell’Irccs “Burlo Garofolo” suiilCovid correlato del 2020. Secondo le analisi portate avanti dal Burlo, infatti,i mesi del 2020 in cui gli italianistati costretti a rimanere chiusi in casa per effetto delle disposizioni normative anti-pandemia, idel 20% con una conseguente calo delle nascite nove mesi dopo che, al Burlopassate a 247 dalle 308 del corrispondente periodo dell’anno precedente. Seppur limitato all’andamento delle nascite in un solo ospedale e al solo periodo considerato, il dato è talmente impressionante (tanto più se si considera che, invece, ...

Advertising

mrosamalisan : RT @IlFriuli: Il lockdown? Ha fatto male alla natalità. Lo certifica uno studio del @BurloGarofolo. Nel corso del 2020 i concepimenti sono… - IlFriuli : Il lockdown? Ha fatto male alla natalità. Lo certifica uno studio del @BurloGarofolo. Nel corso del 2020 i concepim… - daleyzajager : @chloeyazlov mamma e papà Jäger ti ringraziano dal cielo perché i tre concepimenti + l’adozione di Jamie sono stati… -

Ultime Notizie dalla rete : concepimenti sono

... durante i mesi del 2020 in cui gli italianistati costretti a rimanere chiusi in casa per effetto delle disposizioni normative anti - Covid , idiminuiti del 20% con un ...... infatti, durante i mesi del 2020 in cui gli italianistati costretti a rimanere chiusi in casa per effetto delle disposizioni normative anti - pandemia,idiminuiti del 20% con ...Secondo le analisi portate avanti dal Burlo, infatti, durante i mesi del 2020 in cui gli italiani sono stati costretti a rimanere chiusi in casa per effetto delle disposizioni normative anti-pandemia, ...Il dato viene dall'ospedale Burlo di Trieste: nove mesi dopo le nascite sono passate dalle 308, del corrispondente periodo dell’anno precedente, alle attuali 247. Si tratta di un calo del 20%. Un ult ...