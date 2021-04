(Di martedì 13 aprile 2021) Il “prezzo” chedovrà pagare per i problemi di trasmissione riscontrati nella giornata di domenica potrebbe non esaurirsi con il risarcimento in favore degli utenti. Un altro fronte si starebbe infatti muovendo sulla questione, con un obiettivo che va oltre il rimborso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo i disservizi, iche si L'articolo

Advertising

NandoPiscopo1 : RT @CalcioFinanza: I club anti-Dazn valutano un ricorso alla #FIGC sui diritti Tv - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: I club anti-Dazn valutano un ricorso alla #FIGC sui diritti Tv - CalcioFinanza : I club anti-Dazn valutano un ricorso alla #FIGC sui diritti Tv - sportli26181512 : #Governance #Notizie I club anti-Dazn valutano un ricorso alla FIGC sui diritti Tv: Il “prezzo” che Dazn dovrà paga… - ProvehitoAltm : @raissaaowena Anti batal batal club -

Ultime Notizie dalla rete : club anti

LaVoceDiGenova.it

Straordinario lavoro organizzativo del MotoManzano del presidente Stefano Vezil che, nonostante le difficili condizioni meteo e nel pieno rispetto dei protocolliCovid, sono riusciti a ...... si è svolta nel pieno rispetto delle normeCovid - 19, con l'impeccabile organizzazione a ... Conferma in Serie A1 2022 per le compagne digrazie all'ottavo posto rosa con Emily Armi, Giulia ...Genova – Venerdì fuori regola per il club Orchidea, noto locale nel quartiere della Foce: ieri, 9 aprile, nonostante le restrizioni anti Covid, le porte erano aperte ai clienti. Ma, alle cinque del po ...Club aperto nonostante le restrizioni anti-Covid. La Polizia di Stato sanziona 17 persone e chiude il locale. Ieri, in pieno giorno, alle cinque del pomeriggio la Polizia di Stato ha effettuato un con ...