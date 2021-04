I Bitcoin a un nuovo massimo | oltre i 62mila dollari La piattaforma Coinbase si quota a Wall Street | valutazione verso i 100 miliardi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) Itoccano unstorico, dopo il rally dei mesi scorsi, in vista dello sbarco dellacon un valore record di circa 100di. Più della capitalizzazione del New York Stock Exchange e del Nasdaq insieme. L’attesa per lazione del 14 aprile, letta come un evento in grado di rassicurare il pubblico su solidità ed efficienza delle criptovalute, si è fatta dunque sentire sul, che ha superato i, fondata nel 2012, stima di chiudere il primo trimestre dell’anno con un utile tra i 730 e gli 800 milioni di, più del doppio di quanto ...