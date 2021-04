Hyundai Staria - In Europa (per ora) sarà solo diesel

(Di martedì 13 aprile 2021) Laha fornito tutte le informazioni sul conto della, una mpv pensata per una nicchia di clienti alla ricerca di spazio e confort. La vettura, concepita con un design futuristco che poco ha a che vedere con gli altri modelli del marchio, offre alcune caratteristiche uniche nel suo genere e arriverà anche innella seconda metà del 2021 ma, per il momento, noncommercializzata in Italia. Farà da base anche per ambulanze e camper. Laè il primo esempio del programma Purpose Built Vehicles (Pbv) che laintende portare avanti per offrire ai clienti veicoli capaci di rispondere a esigenze molto specifiche. In futuro dalladeriveranno allestimenti speciali come ambulanze, limousine e veicoli da campeggio, ma è in programma anche ...

Hyundai Staria

(2021) 36 In Europa con il 2.2 diesel da 177 CV . Laha previsto per ladelle motorizzazioni già utilizzate su altri modelli: in Europa la mpv sarà disponibile ...Laè stata presentata. Dopo i primi teaser e le anticipazioni delle scorse settimane, il marchio coreano ha ufficialmente svelato la sua inedita monovolume. Arriverà 'in mercati ...Disponibile in diverse configurazioni, con abitacolo fino a 11 posti, la mpv coreana potrebbe presto essere proposta anche in versione elettrica ...L’originale minivan sarà lanciata nella seconda metà del 2021, ma per ora non in Italia La Hyundai Staria ha suscitato stupore tra tutti gli amanti dei minivan. Raramente, infatti, si è vista un’auto ...