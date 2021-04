Hyundai - Il restomod della Pony inaugura il Motorstudio di Busan

(Di martedì 13 aprile 2021) Larende omaggio alle proprie origini realizzando un prototipo basato sulla prima serie. Dopo aver presentato la Concept 45, che ha poi dato vita alla Ioniq 5 rielaborando proprio lo stile di Giugiaro degli anni 70, è ora la volta di unin piena regola.a Led. Partendo dalla base di unatre porte prima serie del 1975, convertita con un non ben precisato powertrain elettrico, i designer hanno aggiunto una serie di modifiche ispirate al contesto attuale. I paraurti cromati sono stati maggiormente integrati nella carrozzeria e verniciati in tinta; poi sono stati eliminati catarifrangenti e modanature, i gruppi ottici totalmente rivisti. I fari anteriori mantengono l'impostazione a quattro elementi circolari, ora con tecnologia a Led estesa anche ...

Larende omaggio alle proprie origini realizzando un prototipo basato sulla prima serie della ... è ora la volta di unin piena regola.a Led . Partendo dalla base di una Pony ...