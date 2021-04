HTC Desire 21 Pro 5G in Italia, per gli amanti nostalgici del brand (Di martedì 13 aprile 2021) Si fa sotto anche HTC Desire 21 Pro 5G, che, dopo essere stato presentato all’inizio dell’anno, è stato ufficializzato adesso per il mercato Italiano. Il device vanta uno schermo da 6.7 pollici FHD+ a 90Hz, ed è mosso dal processore Snapdragon 690, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Il device include una fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolare da 8MP (f/2.2, FOV 118°), un sensore macro (4cm) da 2MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale è da 16MP a fuoco fisso. HTC Desire 21 Pro 5G offre una buona dose di connettività: dual nano SIM LTE, 5G, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C e Wi-Fi ac dual-band, oltre che ad una batteria da 5000mAh con QC4+ a 18W (l’alimentatore in dotazione corrisponde al QC3). Le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Si fa sotto anche HTC21 Pro 5G, che, dopo essere stato presentato all’inizio dell’anno, è stato ufficializzato adesso per il mercatono. Il device vanta uno schermo da 6.7 pollici FHD+ a 90Hz, ed è mosso dal processore Snapdragon 690, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Il device include una fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolare da 8MP (f/2.2, FOV 118°), un sensore macro (4cm) da 2MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale è da 16MP a fuoco fisso. HTC21 Pro 5G offre una buona dose di connettività: dual nano SIM LTE, 5G, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C e Wi-Fi ac dual-band, oltre che ad una batteria da 5000mAh con QC4+ a 18W (l’alimentatore in dotazione corrisponde al QC3). Le ...

