Hood: Outlaws & Legends, il gameplay mostrato con un nuovo trailer – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 aprile 2021) Hood: Outlaws & Legends torna a mostrarsi in video con un nuovo trailer del gameplay della durata di oltre quattro minuti, che include varie sequenze in-game.. Hood: Outlaws & Legends mostra nuovamente il proprio gameplay con un nuovo trailer realizzato per illustrare le meccaniche alla base di questo interessante PvPvE dall'ambientazione medievale. In uscita il 10 maggio, Hood: Outlaws & Legends si ispira al mito di Robin Hood per raccontare la storia di una squadra di fuorilegge che si contrappongono a uno stato tiranno. Nel gioco potremo sfruttare le ...

