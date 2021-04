Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Asiago compie l’impresa a Jesenice e ora comanda 2-1 nella serie (Di martedì 13 aprile 2021) Gara-3 della semifinale della Alps Hockey League 2020-2021 tra Jesenice e Asiago va ai veneti, che vincono 5-3, compiono una grande impresa ed ora comandano 2-1 nella serie. Nell’altra sfida, invece, spreca il primo match point la #1 Lubiana che si fa sorprendere in casa del Lustenau, e ora conduce per 2-1. HDD Jesenice – Asiago Hockey 3-5 (1-2 nella serie): l’inizio degli italiani è strepitoso. Passano 4:40 e Frei sblocca il risultato su assist di Geller, quindi al 7:37 Dal Sasso va al raddoppio su assist dello stesso Frei. A quel punto, però, gli sloveni si scuotono e riaprono i discorsi con Dumic dopo 14:44. Nel secondo tempo Sodja pareggia sul 2-2 ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Gara-3 della semifinale della2020-trava ai veneti, che vincono 5-3, compiono una grande impresa ed orano 2-1. Nell’altra sfida, invece, spreca il primo match point la #1 Lubiana che si fa sorprendere in casa del Lustenau, e ora conduce per 2-1. HDD3-5 (1-2): l’inizio degli italiani è strepitoso. Passano 4:40 e Frei sblocca il risultato su assist di Geller, quindi al 7:37 Dal Sasso va al raddoppio su assist dello stesso Frei. A quel punto, però, gli sloveni si scuotono e riaprono i discorsi con Dumic dopo 14:44. Nel secondo tempo Sodja pareggia sul 2-2 ...

