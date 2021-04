"Ho visto gli occhi della Isoardi". Isola dei famosi, beccate dalle telecamere: brutale punizione per Angela Melillo (Di martedì 13 aprile 2021) Finisce male il "lasagna-gate" all'Isola dei famosi. A farne le spese è ovviamente Angela Melillo, pizzicata dalle telecamere di Mediaset in Honduras mentre offriva sottobanco a Elisa Isoardi un pezzo della prelibatezza vinta dopo una prova. La Isoardi, sconfitta, non avrebbe però potuto addentarla e così gli autori hanno pensato bene di non fare sconti e punire la Melillo, colpevole di eccessiva generosità. È stata la conduttrice Ilary Blasi, collegandosi con la Palapa, a comunicare alla Melillo la ferale decisione: "Per questa scorrettezza dobbiamo punirti…Le regole esistono per essere rispettate…Questa settimana non avrai più la porzione di riso che ti sarebbe spettata e non potrai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Finisce male il "lasagna-gate" all'dei. A farne le spese è ovviamente, pizzicatadi Mediaset in Honduras mentre offriva sottobanco a Elisaun pezzoprelibatezza vinta dopo una prova. La, sconfitta, non avrebbe però potuto addentarla e così gli autori hanno pensato bene di non fare sconti e punire la, colpevole di eccessiva generosità. È stata la conduttrice Ilary Blasi, collegandosi con la Palapa, a comunicare allala ferale decisione: "Per questa scorrettezza dobbiamo punirti…Le regole esistono per essere rispettate…Questa settimana non avrai più la porzione di riso che ti sarebbe spettata e non potrai ...

