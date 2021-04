“Ho capito perché ci censuravano”. Giulia Salemi ne è certa. La rivelazione su Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip (Di martedì 13 aprile 2021) Nella giornata mondiale del bacio, martedì 13 aprile, non potevano mancare loro. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati una delle coppie più bollenti dell’ultimo Grande Fratello Vip. Beh, non dimentichiamo anche le effusioni tra il bel velino ed Elisabetta Gregoraci, per carità, ma, insomma, alla lunga sono stati Giulia e Pierpaolo ad ‘avere la meglio’… E, come sapete bene, l’influencer italo persiana adora condividere i momenti più emozionanti della sua esperienza nel reality di Alfonso Signorini. Così, nelle sue ultime stories su Instagram, la Salemi ha voluto festeggiare nel migliore dei modi questa simpatica ricorrenza. Lo ha fatto con una vera e propria ‘carrellata’ di baci schioccati all’interno della Casa più spiata dagli italiani col suo attuale ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Nella giornata mondiale del bacio, martedì 13 aprile, non potevano mancare loro.sono stati una delle coppie più bollenti dell’ultimo Grande Fratello Vip. Beh, non dimentichiamo anche le effusioni tra il bel velino ed Elisabetta Gregoraci, per carità, ma, insomma, alla lunga sono statiad ‘avere la meglio’… E, come sapete bene, l’influencer italo persiana adora condividere i momenti più emozionanti della sua esperienza nel reality di Alfonso Signorini. Così, nelle sue ultime stories su Instagram, laha voluto festeggiare nel migliore dei modi questa simpatica ricorrenza. Lo ha fatto con una vera e propria ‘carrellata’ di baci schioccati all’interno della Casa più spiata dagli italiani col suo attuale ...

