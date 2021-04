Henry Cavill: la sua nuova fidanzata è un'ex concorrente di My Super Sweet 16 (FOTO) (Di martedì 13 aprile 2021) Henry Cavill ha pubblicato sui social una FOTO che lo ritrae insieme alla sua nuova fidanzata, Natalie Viscuso, ex concorrente di My Super Sweet 16 che spese una cifra folle per la sua festa di compleanno. Henry Cavill ha pubblicato sui social una FOTO che lo ritrae con la sua nuova fidanzata, la produttrice Natalie Viscuso, ex concorrente del programma di MTV My Super Sweet 16. Nella FOTO in questione, la "brillante" Viscuso sfida a scacchi il celebre fidanzato. Negli scorsi giorni, Henry Cavill è stato immortalato mentre passeggiava mano nella mano con una misteriosa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021)ha pubblicato sui social unache lo ritrae insieme alla sua, Natalie Viscuso, exdi My16 che spese una cifra folle per la sua festa di compleanno.ha pubblicato sui social unache lo ritrae con la sua, la produttrice Natalie Viscuso, exdel programma di MTV My16. Nellain questione, la "brillante" Viscuso sfida a scacchi il celebre fidanzato. Negli scorsi giorni,è stato immortalato mentre passeggiava mano nella mano con una misteriosa ...

