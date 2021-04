Grimaldi Navi riaccende motori | investimenti dopo covid

(Di martedì 13 aprile 2021)è pronta ad investire per ripartireil. L'azienda illustra la propria strategia al Sole 24 ore. Diciassettein costruzione per 1,4 miliardi di dollari (quasi 1,2 miliardi di ...

è pronta ad investire per ripartire dopo il covid. L'azienda illustra la propria strategia al Sole 24 ore. Diciassettein costruzione per 1,4 miliardi di dollari (quasi 1,2 miliardi di ...L'accordo prevede l'acquisto da parte del gruppodi cinquero/pax nonché di due terminal nei porti di Valencia e Barcellona, oltre ad uffici e magazzini ubicati nelle isole di Maiorca, ...Grimaldi è pronta ad investire per ripartire dopo il covid. L’azienda illustra la propria strategia al Sole 24 ore. Diciassette navi in costruzione per 1,4 miliardi di dollari (quasi 1,2 miliardi di ...Il Gruppo Grimaldi acquisirà da Armas Trasmediterránea Group cinque navi da utilizzare sulle tratte fra la Spagna continentale e le Isole Baleari e due terminal nei porti di Valencia e Barcellona più ...