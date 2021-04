Grimaldi Navi riaccende motori | investimenti dopo covid

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) –è pronta ad investire per ripartireil. L’azienda illustra la propria strategia al . Diciassettein costruzione per 1,4 miliardi di dollari (quasi 1,2 miliardi di euro), tutte all’insegna dell’eco-sostenibilità, e attenzione concentrata su ulterioririvolti anche a nuove acquisizioni societarie, una delle quali dovrebbe concludersi a breve. Il gruppo ha chiuso il 2020 con risultati positivi, nonostante ilabbia causato una contrazione del fatturato. La compagnia oggi conta 16mila dipendenti nel mondo, con circa 130di cui 120 di proprietà, gestisce 22 terminal portuali in 12 Paesi e controlla sei compagnie marittime, quattro delle quali straniere: Atlantic container line, Malta motorways of the seas, la ...