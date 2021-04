Gravina: «Nessun focolaio in nazionale, contagio mai alimentato» (Di martedì 13 aprile 2021) Durante il ritiro della nazionale c’è stata una severa e rigida applicazione del protocollo per il contenimento del virus, come peraltro anche in occasione dei raduni e delle gare della finestra autunnale. Lo ha spiegato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, durante il consiglio federale odierno. “Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 aprile 2021) Durante il ritiro dellac’è stata una severa e rigida applicazione del protocollo per il contenimento del virus, come peraltro anche in occasione dei raduni e delle gare della finestra autunnale. Lo ha spiegato il presidente della Federcalcio, Gabriele, durante il consiglio federale odierno. “Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al L'articolo

Advertising

laZuck64 : RT @CalcioFinanza: Gravina: «Nessun focolaio in nazionale, contagio mai alimentato» - sportli26181512 : #Notizie #Covid Gravina: «Nessun focolaio in nazionale, contagio mai alimentato»: Durante il ritiro della Nazionale… - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Gravina: «Nessun focolaio in nazionale, contagio mai alimentato» - CalcioFinanza : Gravina: «Nessun focolaio in nazionale, contagio mai alimentato» - Pietro53487540 : @mariodraghi_it - si faccia rispettare anche da questo coglione di Gravina . Che se i cittadini sono presenti ha qu… -