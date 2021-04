Gravina: «Con l’ok al pubblico per Euro 2020 l’Italia dimostra di avere coraggio» (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo l’ok del Governo all’accesso del 25% di spettatori allo Stadio Olimpico di Roma per Euro 2020, arriva anche il commento del presidente Figc Gabriele Gravina, destinatario della lettera scritta dalla Vezzali. “l’Italia e Roma ci sono! l’ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla Uefa. Il messaggio che l’Esecutivo manda al Paese è di grande fiducia e di straordinaria visione. l’Italia dimostra di avere coraggio, quell’Italia che lotta contro la pandemia e allo stesso tempo lavora per ripartire in sicurezza secondo un programma e un calendario ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Dopodel Governo all’accesso del 25% di spettatori allo Stadio Olimpico di Roma per, arriva anche il commento del presidente Figc Gabriele, destinatario della lettera scritta dalla Vezzali. “e Roma ci sono!da parte del Governo alla presenza dinelle gare di Roma perrappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla Uefa. Il messaggio che l’Esecutivo manda al Paese è di grande fiducia e di straordinaria visione.di, quelche lotta contro la pandemia e allo stesso tempo lavora per ripartire in sicurezza secondo un programma e un calendario ...

