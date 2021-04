Gravina: «Apertura Olimpico? L’Italia e Roma ci sono! Dimostrato di avere coraggio» (Di martedì 13 aprile 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato al sito ufficiale della FIGC dopo l’ok del Governo all’Apertura dell’Olimpico Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato al sito ufficiale della FIGC dopo l’ok del Governo all’Apertura dell’Olimpico per Euro 2020. Le sue parole. «L’Italia e Roma ci sono! L’ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla UEFA. Il messaggio che l’Esecutivo manda al Paese – continua Gravina – è di grande fiducia e di straordinaria visione. L’Italia dimostra di avere coraggio, quelL’Italia che lotta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato al sito ufficiale della FIGC dopo l’ok del Governo all’dell’Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato al sito ufficiale della FIGC dopo l’ok del Governo all’dell’per Euro 2020. Le sue parole. «ciL’ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare diper Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla UEFA. Il messaggio che l’Esecutivo manda al Paese – continua– è di grande fiducia e di straordinaria visione.dimostra di, quelche lotta ...

