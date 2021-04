Graduatorie terza fascia ATA: come cambiare provincia (Di martedì 13 aprile 2021) Graduatorie ATA terza fascia: l'aspirante non inserito in altre Graduatorie ATA può modificare la scelta del 2017 solo attraverso la compilazione del modello di domanda online, indicando la nuova provincia. E' possibile presentare la domanda entro il 22 aprile 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021)ATA: l'aspirante non inserito in altreATA può modificare la scelta del 2017 solo attraverso la compilazione del modello di domanda online, indicando la nuova. E' possibile presentare la domanda entro il 22 aprile 2021. L'articolo .

