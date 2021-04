**Governo: Draghi e Cingolani a lavoro su transizione ecologica, incontri a P.Chigi** (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il presidente e ad di Stellantis John Elkann e gli amministratori delegati di Eni Descalzi, di Enel Starace, di Snam Alverà e di Terna Donnarumma. Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi legati all’energia e alla transizione ecologica. Ne dà notizia Palazzo Chigi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario, insieme al ministro dellaRoberto, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il presidente e ad di Stellantis John Elkann e gli amministratori delegati di Eni Descalzi, di Enel Starace, di Snam Alverà e di Terna Donnarumma. Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi legati all’energia e alla. Ne dà notizia Palazzo Chigi. L'articolo CalcioWeb.

