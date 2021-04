Governo: Cdm impugna legge Regione Sicilia su vincoli paesaggistici (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ‘lampo’ che si è tenuto questa mattina ha esaminato sei leggi regionali ma ha deciso di impugnarne una soltanto, quella sui vincoli paesaggistici della Regione Sicilia. Si tratta della legge “n. 2 del 03/02/2021, recante ‘Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul Governo del territorio’ in quanto talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, nonché con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio, dettate dallo Stato nell’esercizio della potestà di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e contenute nel Codice dei ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ‘lampo’ che si è tenuto questa mattina ha esaminato sei leggi regionali ma ha deciso dirne una soltanto, quella suidella. Si tratta della“n. 2 del 03/02/2021, recante ‘Intervento correttivo allaregionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme suldel territorio’ in quanto talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, nonché con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio, dettate dallo Stato nell’esercizio della potestà di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e contenute nel Codice dei ...

Governo: iniziato Cdm a P.Chigi Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è appena iniziato a Palazzo Chigi. All’odg leggi regionali, ma potrebbero arrivare anche le deleghe ai viceministri e non è escluso le nomine ai v ...

